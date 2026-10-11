Karlsruhe - Deutschland Fußballerinnen suchen eine Mittelstürmerin: Für die Olympia-Qualifikation im nächsten Frühjahr, für die Weltmeisterschaft im Sommer in Brasilien - und gerne für die weitere Zukunft mit Blick auf die Heim-EM 2029. Beim 4:2-Sieg gegen Australien konnte sich US-Profi Melissa Kössler mit ihren ersten beiden Länderspieltoren empfehlen. Vor dem nächsten Härtetest gegen Japan am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Bremen sucht Bundestrainer Christian Wück weiter "so eine Eier legende Wollmilchsau. Ich weiß aber auch, dass solche Spielerinnen sehr rar gesät sind."