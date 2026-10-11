Lea Schüller

Spielte oft noch neben Popp und galt eigentlich als designierte Nachfolgerin der langjährigen Wolfsburgerin. Schüllers Quote in der DFB-Auswahl ist fantastisch: 56 Treffer in 87 Einsätzen. Doch bei der EM 2025 in der Schweiz verlor sie ihren Platz im Team, später auch beim FC Bayern München und wechselte vergangenen Winter zu Manchester United. Auch dort tut sich die 28-Jährige schwer. Und zuletzt konnte sie sich kaum noch empfehlen bei den DFB-Frauen: Die Nations-League-Finalspiele gegen Spanien verpasste sie aus familiären Gründen. Am Samstag musste sie wegen eines Infekts abreisen.