Bühl ist die Spielerin mit dem zweithöchsten Marktwert

Bühls Marktwert ist derweil weiter in die Höhe geschossen: Die 25-Jährige liegt in der Liste der internationalen Topspielerinnen des Portals Soccerdonna mit geschätzten 1,65 Millionen Euro auf Rang zwei hinter der führenden Engländerin Alessia Russo (Arsenal/1,8 Millionen) und vor Spaniens Superstar Aitana Bonmatí (1,6 Millionen).

Münchens Sportdirektorin Bianca Rech sieht den deutschen Double-Gewinner nach wie vor in der Lage, Topspielerinnen zu holen. Doch allgemein gelte: "Wenn man sich anguckt, was da im Moment los ist, ist schon schwierig, auch für den FC Bayern. Es liegt gar nicht so sehr an uns, es geht darum, die Attraktivität der Liga zu steigern", sagte sie dem Bayerischen Rundfunk.

"Spielerinnen wollen Wettbewerb haben, Spielerinnen wollen in einer attraktiven Liga spielen", führte Rech aus, "und das ist im Moment in England gegeben auf einem sehr, sehr hohen Niveau, plus auf einem hohen finanziellen Niveau. Da müssen wir uns aktuell hinten anstellen."