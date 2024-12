"So etwas ist nie in Ordnung, bei niemandem"

"Ich hatte durch all die lauten Kommentare und Meinungen das Gefühl: um mich herum pures Chaos", sagt Oberdorf rückblickend. "Wie schlimm ist das, dass es scheinbar dazugehört? Das ist so das, was mich am meisten schockiert hat", führt sie aus: "Warum müssen sich Fußballer und Fußballerinnen denn Hasskommentare und Morddrohungen anhören? Wer sagt, das gehört zum Geschäft, liegt da völlig falsch. So etwas ist nie in Ordnung, bei niemandem."