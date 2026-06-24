Leipzig/Winston-Salem - RB-Leipzig-Kapitän David Raum hat die Trennung von Trainer Ole Werner nach eigener Auskunft nicht kommen sehen. "Ich habe es auch erst am Tag der Entlassung richtig erfahren", sagte der Nationalspieler bei "t-online" und berichtete: "Für uns als Mannschaft war das Ganze ein Stück weit überraschend, weil wir mit Ole vergangene Saison erfolgreichen Fußball gespielt haben." Trotz Tabellenplatz drei musste Werner nach nur einer Spielzeit gehen; ihn beerbt Ex-Profi Martin Demichelis.