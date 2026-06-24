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  4. Leipzig-Kapitän Raum zu Werner-Trennung: "Überraschend"

Nationalspieler über Ex-Coach Leipzig-Kapitän Raum zu Werner-Trennung: "Überraschend"

Trainer Werner führt RB Leipzig auf Tabellenplatz drei und in die Champions League - muss nach nur einer Saison aber dennoch gehen. Das sagte Kapitän Raum zu der Trennung.

Nationalspieler über Ex-Coach: Leipzig-Kapitän Raum zu Werner-Trennung: Überraschend
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Arbeiteten nur eine Saison bei RB Leipzig zusammen: David Raum (links) und der inzwischen freigestellte Trainer Ole Werner. (Archivbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Leipzig/Winston-Salem - RB-Leipzig-Kapitän David Raum hat die Trennung von Trainer Ole Werner nach eigener Auskunft nicht kommen sehen. "Ich habe es auch erst am Tag der Entlassung richtig erfahren", sagte der Nationalspieler bei "t-online" und berichtete: "Für uns als Mannschaft war das Ganze ein Stück weit überraschend, weil wir mit Ole vergangene Saison erfolgreichen Fußball gespielt haben." Trotz Tabellenplatz drei musste Werner nach nur einer Spielzeit gehen; ihn beerbt Ex-Profi Martin Demichelis.

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Der 28 Jahre alten Raum fand lobende Worte für Werner: "Ich hatte zu ihm auch ein sehr gutes Verhältnis. Er hat mich zum Kapitän gemacht, menschlich noch einmal auf ein neues Level gehoben. Dafür bin ich ihm sehr dankbar."

Raum "gespannt" auf Nachfolger Demichelis

Mit dem früheren Bayern-Spieler Demichelis habe der DFB-Profi während der laufenden Weltmeisterschaft noch keinen Kontakt gehabt. "Nein, wir konnten uns noch nicht unterhalten. Von dem, was ich über ihn gehört habe, ist er aber ein Trainer mit großen Ambitionen. Er will mit uns wirklich etwas erreichen. Sowas gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was in der kommenden Saison passieren wird. Mein Fokus liegt jetzt aber erstmal auf der WM."