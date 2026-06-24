Raum "gespannt" auf Nachfolger Demichelis

Mit dem früheren Bayern-Spieler Demichelis habe der DFB-Profi während der laufenden Weltmeisterschaft noch keinen Kontakt gehabt. "Nein, wir konnten uns noch nicht unterhalten. Von dem, was ich über ihn gehört habe, ist er aber ein Trainer mit großen Ambitionen. Er will mit uns wirklich etwas erreichen. Sowas gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, was in der kommenden Saison passieren wird. Mein Fokus liegt jetzt aber erstmal auf der WM."