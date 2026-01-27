Einen besonderen Gast und eine außergewöhnlich große Beteiligung gab es beim Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in Ilmenau. Hier hatten sich etwa 100 Menschen zusammengefunden und Kränze niedergelegt. Ans Mahnmal vor der Alten Försterei kamen zahlreiche Vertreter aus Lokalpolitik und Bürgerschaft zur Gedenkfeier. Auch Schüler der Grundschulen Karl Zink und Am Stollen sowie des Lindenberg-Gymnasiums nahmen teil.