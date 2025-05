Sichtbarkeit statt Vergessen

Viele Erinnerungsorte kämpften um Sichtbarkeit und drohten in Vergessenheit zu geraten, erläutert Wolfgang Hauck von der KunstBauStelle in Landsberg am Lech die Idee hinter dem Projekt. Die App soll die Menschen nun auf diese Orte aufmerksam machen und zu einer Spurensuche anregen. Der Fokus liege auf der jungen Generation, um kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu fördern und zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken, erklärt Hauck. Wichtig ist den Machern auch eine möglichst barrierefreie und inklusive Umsetzung.