Nationalsozialismus "Inside Pogromnacht" - Naziterror als virtuelle Realität

Sie selbst erlebte die Schrecken der Pogrome als Sechsjährige. Am 9. November 1938 eilte sie an der Hand ihres Vaters, des Rechtsanwalts Fritz Neuland, durch München, auf der Flucht vor marodierenden NS-Schergen, die in dieser Nacht jüdische Geschäfte verwüsteten und plünderten, die Synagoge in Brand setzen und Tausende Jüdinnen und Juden gefangen nahmen, verschleppten und misshandelten. Sie überlebte dank einer Bekannten, die sie 1942 auf den Hof ihrer Eltern in Mittelfranken nahm und dort als ihre uneheliche Tochter ausgab. Ihre Großmutter wurde in Theresienstadt ermordet, ihr Vater Fritz Neuland überlebte. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Familie in München. Seit 1985 ist Knobloch dort Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und war einige Jahre lang auch Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland.