Nationalmannschaft Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel

Herzogenaurach - Vom Kumpel zum Vorbild: Nick Woltemade ist für die DFB-Neulinge Paul Nebel und Nnamdi Collins ein besonderer Motivator auf dem erhofften Weg zur WM 2026. "Wir haben uns sehr gefreut für Nick. Das ist das, was man sich selbst erhofft und erträumt, daran arbeiten wir, dass wir Länderspiele bekommen. Deswegen haben wir ihn als Ansporn genommen, cool, dass wir hier zusammen sind", sagte der Mainzer Nebel über das Wiedersehen der drei U21-Vizeeuropameister bei der A-Nationalmannschaft.