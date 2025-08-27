Berlin - Lothar Matthäus plädiert mit Blick auf die Fußball-WM 2026 für ein Nationalmannschafts-Comeback von Manuel Neuer, falls Marc-André ter Stegen ausfallen sollte. "Wenn ter Stegen fit wird und Spielpraxis bekommen sollte, ist er die Nummer 1. Ansonsten sehe ich Manuel Neuer, falls er zur Verfügung steht, als unseren Torwart bei der Weltmeisterschaft", sagte Matthäus der "Sport Bild". Eine WM-Rückkehr Neuers hatten Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Rudi Völler Stand jetzt allerdings ausgeschlossen.