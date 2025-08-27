Wer für Matthäus der beste Torhüter nach Neuer ist

Für Matthäus ist der Südbadener ein Top-Kandidat. "Noah Atubolu hat mich in den vergangenen zwölf Monaten am meisten überzeugt, er hat überragend gehalten, kam mit Freiburg in die Europa League, hatte in der vergangenen Saison zehn Zu-null-Spiele. Dazu hat er eine super U21-EM gespielt", schwärmt der Rekord-Nationalspieler. "Er war nach einem schwachen Vorjahr in der vergangenen Saison für mich der beste deutsche Torhüter in der Bundesliga neben Manuel Neuer."