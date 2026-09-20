Paderborn - Torhüter Oliver Baumann hakt das Thema Fußball-Nationalmannschaft trotz seiner Nichtnominierung für die kommenden Nations-League-Spiele noch nicht ab. "Er hat die Tür nicht zugemacht. So lassen wir es stehen", sagte der Keeper der TSG 1899 Hoffenheim bei DAZN über ein Gespräch mit Bundestrainer Jürgen Klopp. Wie weit die Tür für ihn noch offen stehe, könne er nicht beurteilen, erklärte Baumann. Er sei aber "natürlich" weiter bereit, sollte er vom neuen Coach des DFB-Teams gebraucht werden.