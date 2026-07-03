Nationalmannschaft: Traumjob für Klopp? Medien zum Nagelsmann-Rücktritt

Berlin - Jürgen Klopp könnte der neue Bundestrainer werden. Die Zeit von Julian Nagelsmann beim DFB ist vorbei. Das schreiben internationale Medien zum Knall bei der Fußball-Nationalmannschaft.
Das Aus für Julian Nagelsmann als Bundestrainer ist besiegelt. Jetzt deutet alles auf Jürgen Klopp als Nachfolger hin. Das schreiben internationale Medien.
Berlin - Jürgen Klopp könnte der neue Bundestrainer werden. Die Zeit von Julian Nagelsmann beim DFB ist vorbei. Das schreiben internationale Medien zum Knall bei der Fußball-Nationalmannschaft.
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"Marca": "Die Weltmeisterschaft hat schon das nächste Opfer gefordert."
"Gazzetta dello Sport": "Deutschland will keine Zeit verlieren, wenn es darum geht, die Weichen für die Trainerbank der Nationalmannschaft zu stellen."
"Le Parisien": "Die Amtszeit von Julian Nagelsmann ist beendet, und es gibt "Gespräche" mit Jürgen Klopp: Nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft durchläuft Deutschland eine Revolution."
"Le Monde": "Julian Nagelsmann tritt nach dem Fiasko Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 2026 als Bundestrainer zurück."
"The Telegraph": "Jürgen Klopp soll nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann Gespräche über den Posten des deutschen Nationaltrainers führen. Der Cheftrainer tritt nach dem blamablen WM-Aus gegen Paraguay zurück, der ehemalige Liverpool-Trainer ist grundsätzlich bereit, den Posten zu übernehmen."
"Daily Mirror": "Jur the Man! Klopp sagt, er ist bereit und Gespräche werden offiziell bestätigt, nachdem Nagelsmann gegangen ist."
"The Sun": "He's Ger Man (Er ist euer Mann, d.Red.). Nagelsmann tritt nach dem WM-Aus zurück und Klopp ist bereit für die Nachfolge."