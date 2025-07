Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer wird künftig häufiger in Thüringen zu Gast sein. Wie die „Bild“ am Freitag berichtete, soll die DFB-Elf ab 2027 ihre Trainingslager im Spa & Golfresort Weimarer Land in Blankenhain abhalten. Das will das Blatt aus dem DFB-Präsidium erfahren haben.