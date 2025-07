Der Hintergrund: Niederlagen bei Turnier-Endrunden führen nicht wie bei anderen Wettbewerben oder Testspielen zu einem Punktabzug in der Weltrangliste. Wie die FIFA bestätigte, gehört auch das Finalturnier des UEFA-Wettbewerbs zu dieser in den "zusätzlichen Bedingungen" des Regelwerks festgehaltenen Kategorie. Die deutsche Nationalmannschaft behält also alle 1716,98 Punkte aus der bislang gültigen Wertung.