Nationalmannschaft So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen

Der verspielte Drei-Tore-Vorsprung beim 3:3 gegen Italien im März und die verspielte Führung gegen Portugal (1:2) im Halbfinale des Finalturniers der Nations League missfielen dem 38-Jährigen.

"Ich habe schon den Anspruch, dass wir da mit einer guten Dominanz durchgehen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jedes Spiel 5:0 gewinnen und das wäre automatisch die Bedeutung für Dominanz, sondern dass wir es tatsächlich sechs Spiele so gestalten, dass wir keine Zweifel innerhalb der Spiele lassen", forderte der Bundestrainer.

Was verändert der Bundestrainer nach der Enttäuschung im Final Four der Nations League?

Eine Maßnahme nach dem letzten Platz beim kleinen Sommerturnier ist bekannt. Kapitän Joshua Kimmich rückt wieder als Sechser ins defensive Mittelfeld. "Zusätzliche Ordnung" verspricht sich Nagelsmann davon. Welche Konsequenzen das für die taktische Formation genau hat und wer die vakante Position als rechter Außenverteidiger in welcher Weise neu interpretieren soll, das ließ der Bundestrainer aber noch unbeantwortet.

Der Name Nnamdi Collins fiel auffällig oft, auch Nagelsmann sparte nicht mit Lob. Der 21-Jährige von Eintracht Frankfurt ist neben Paul Nebel vom FSV Mainz 05 und Finn Dahmen von FC Augsburg einer von drei Neulingen im DFB-Kader.

Wo können Fans die Quali-Spiele sehen?

Alle sechs Spiele auf dem Weg nach Amerika sind im Free-TV zu sehen. ARD, ZDF und RTL teilen sich die Übertragungen. Den Auftakt am Donnerstag macht die ARD, am Sonntag ist RTL dran. Anpfiff für alle sechs Spiele ist immer um 20.45 Uhr.