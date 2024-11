Frankfurt/Main - Schon wieder ein Sommer mit Fußball-Turnierstimmung in Deutschland? Nach den Erfolgen der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League, ist es gar nicht mehr so unrealistisch, dass die DFB-Auswahl im Juni 2025 im eigenen Land um den Titel in dem Nationenwettbewerb spielen darf. "Das ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Auf dem Weg dahin müssten aber einige Hindernisse bewältigt werden.