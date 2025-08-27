Noch mehr Verantwortung bekommt Kimmich. Nagelsmanns erster Sommerplan nach dem enttäuschenden letzten Platz im Final Four der Nations League steht. Der Bayern-Profi rückt von hinten rechts wieder ins defensive Mittelfeld und damit ins Zentrum des deutschen Spiels. "Wir wollen eine zusätzliche Ordnung mit reinbringen", sagte Nagelsmann. Der Bundestrainer muss nun einen anderen rechten Außenverteidiger finden. Der "superschnelle" Collins ist für Nagelsmann wie auch BVB-Routinier Pascal Groß ein Kandidat.

Washington als Zwischenziel

Die erste Partie auf dem Weg zur WM-Endrunde steht am 4. September in Bratislava gegen die Slowakei an. Drei Tage später ist Nordirland in Köln der nächste Kontrahent. Komplettiert wird die Gruppe A von Luxemburg. Nur der Gruppensieger löst das direkte WM-Ticket. Die Gruppenauslosung findet am 5. Dezember in Washington statt. Die Endrunde mit erstmals 48 Mannschaften richten die USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 aus.