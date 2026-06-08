München - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann den WM-Ausfall von Jungstar Lennart Karl nach Einschätzung von Routinier Thomas Müller kompensieren. Dass der 18 Jahre alte Teenager des FC Bayern seine erste Weltmeisterschaft verpasst, das sei für ihn persönlich natürlich bitter, meinte Müller, ergänzte aber: "Wir in Deutschland waren selten und sind aktuell aus meiner Sicht nicht von einem einzelnen Spieler abhängig. Deswegen hat sich für den Erfolg der deutschen Mannschaft oder für den Misserfolg aus meiner Sicht nichts großartig geändert." Gerade in der Offensive habe Bundestrainer Julian Nagelsmann einige Alternative, sagte der 36-Jährige.