Musiala spielt mit der DFB-Auswahl in der Nations League am kommenden Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF). Die Oktober-Partien hatte der 21-Jährige vom FC Bayern verletzungsbedingt verpasst.