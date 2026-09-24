Das erwartet Löw von Klopp

Und das könne Klopp, findet Löw. "Ich erwarte vor allem, dass er der Mannschaft eine klare Identität gibt. Jürgen steht für Energie, Intensität und eine starke Verbindung zwischen Mannschaft und Fans. Aber auch bei ihm wird nicht alles von heute auf morgen funktionieren. Nach einer enttäuschenden WM braucht es Vertrauen, Geduld und eine Mannschaft, die wieder mit großer Überzeugung für Deutschland spielt."