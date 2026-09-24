München - Der langjährige Bundestrainer Joachim Löw traut Jürgen Klopp eine erfolgreiche Zeit bei der Fußball-Nationalmannschaft zu und mahnt zu Geduld mit dem neuen Bundestrainer. "Entscheidend ist jetzt, ihm die nötige Zeit und Ruhe zu geben, seine Vorstellungen umzusetzen", sagte der 66-Jährige im Interview von "Münchner Merkur/tz". Klopp hatte die DFB-Auswahl im Sommer übernommen, am (heutigen) Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) steht das erste Spiel in der Nations League in den Niederlanden an.