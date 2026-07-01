München - Nach Ansicht des früheren Weltmeisterkapitäns Philipp Lahm muss nach dem WM-Desaster der deutschen Nationalmannschaft vieles auf den Prüfstand. "Natürlich ist es so, wenn Deutschland dreimal hintereinander nicht das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft erreicht, dass man sich Gedanken über alle machen und hinterfragen muss", sagte der langjährige Nationalspieler bei der BMW International Open der Golfer. Er sei "nie so fassungslos" gewesen wie bei diesem Aus im Elfmeterschießen der ersten K.-o.-Runde gegen Paraguay.