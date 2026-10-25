Mainz - Sollte Jürgen Klopp nicht doch einen 33-Jährigen zur Nationalmannschaft zurückholen? Die Debatte um ein mögliches DFB-Comeback von Werder-Stürmer Niclas Füllkrug nimmt nach seinen Saisontoren Nummer sieben und acht beim 3:2-Erfolg seiner Bremer in Mainz weiter Fahrt auf. Füllkrug gibt sich dabei aber weiter entspannt: "Ich glaube, dass der Bundestrainer eine ziemlich klare Aussage getätigt hat. Jeder kann daraus interpretieren, was er interpretieren möchte", sagte er im ZDF-"Sportstudio".