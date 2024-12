München - Das dramatische Aus im Viertelfinale der Heim-EM im Sommer hat Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich (29) den Schlaf geraubt. "Als Vater von vier kleinen Kindern fehlt Schlaf in jeder Nacht. Gar nicht zu schlafen kommt bei mir so gut wie nie vor. In diesem Sommer aber schon. In der Nacht nach dem Viertelfinale. Gegen Spanien. Dem für mich emotionalsten Länderspiel, das ich bislang bestreiten durfte", schrieb Kimmich in einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".