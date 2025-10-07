Nationalmannschaft Kapitänsamt bei RB als Motivation für Raum

Herzogenaurach - David Raum sieht sich als neuer Kapitän von RB Leipzig auch bei der Fußball-Nationalmannschaft noch mehr in der Verantwortung. "Es tut gut, im Verein so eine Bestätigung zu kriegen. Es ist mein viertes Jahr in Leipzig und dass ich da als Kapitän vorangehen darf, ist ein Riesenkompliment. Ich bin froh, dass ich vorangehen darf, ich wachse in der Rolle. Damit versuche ich, hier anzureisen, versuche Energie zu geben", sagte der 27-Jährige im Teamquartier der DFB-Elf in Herzogenaurach.