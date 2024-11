"Generell glaube ich schon, dass wir Spieler für gewisse Dinge und Werte einstehen sollten, gerade als Kapitän", sagte der Bayern-Profi vor den abschließenden Nations-League-Spielen am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn (20.45 Uhr/ZDF). Mit der Erfahrung der auch in gesellschaftspolitischen Fragen desolaten WM 2022 in Katar betont er aber auch: Für die Weltpolitik, da gibt es deutlich besser geeignete Fachleute.