"Ich war bei der Mathe-Nachhilfe"

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den U21-Nationalspieler am Donnerstag erstmals fürs A-Team nominiert. "Ich war bei der Mathe-Nachhilfe. Da hat er mich angerufen. Dann bin ich erst nicht drangegangen", erzählte Karl: "Dann habe ich fünf Minuten später zurückgerufen - und dann habe ich mich sehr gefreut über die Nachricht, dass ich nominiert werde."