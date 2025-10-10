Nationalmannschaft Das sagt Nagelsmann über Thomas Müller als WM-Assistenten

An der Qualifikation Müllers hat der 38-Jährige hingegen keine Zweifel. "Er hat das Zeug zum Cheftrainer, ich weiß aber gar nicht, ob er das will. Er hat auch das Zeug zum Co-Trainer. Ich weiß nicht, ob er das so wahrnimmt", sagte Nagelsmann und schloss seine Ausführungen zum möglichen DFB-Assistenten Müller: "Aber was jetzt nicht ist, kann in Zukunft immer werden."