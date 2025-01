Im März gegen Malta und Litauen

Die finnische Nationalelf um Leverkusens Torwart Lukas Hradecky und den Ex-Schalker Teemu Pukki war in den vergangenen acht Jahren von Markku Kanerva betreut worden. Unter ihm nahm das nordische Land an der EM 2021 teil und erreichte dabei zum ersten Mal überhaupt die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft. Nach einer katastrophalen Saison in der Nations League wurde Kanerva aber im November entlassen, woraufhin sich der Fußballverband auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht hatte. In die WM-Qualifikation starten die Finnen im März in Malta und in Litauen.