Nationalgarde in Hauptstadt West Virginia schickt Nationalgardisten nach Washington

Der Zeitung "Wall Street Journal" zufolge könnten die zusätzlichen Einheiten auch Waffen mit sich tragen - das wäre ein Novum, denn die bisherigen Soldaten sollen dem Bericht nach unbewaffnet patrouillieren. Vor wenigen Tagen hatte das US-Militär noch betont, dass die in Washington eingesetzten Kräfte "mit persönlicher Schutzausrüstung einschließlich Körperpanzern ausgestattet" würden. Mit Blick auf eine mögliche Verwendung von Waffen hieß es dagegen: "Waffen stehen bei Bedarf zur Verfügung, verbleiben jedoch in der Waffenkammer."