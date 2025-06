Der auf Beschluss des Bundestages erstmals stattfindende Nationale Veteranentag umfasste in Thüringen nur zwei Veranstaltungen – die öffentlichkeitswirksamste war wohl die auf der Hohen Geba. Die Premiere verlief gut, resümierte Steven Bamberg, Geba-Pächter und ehemaliger Bundeswehrsoldat, der in Afghanistan im Einsatz war. Natürlich habe man für das kommende Jahr einiges für die Organisation gelernt, sagte der Wallbacher. Man werde sie längerfristiger angehen, sodass der Bundeswehr genügend Zeit zum Handeln bleibt. So war es in diesem Jahr am Ende doch nicht möglich gewesen, den Kampfhubschrauber Tiger auf die Geba zu holen – da die Bundeswehr noch einen Einsatz in Litauen nachbereitete und zudem auf dem Hessentag vertreten war. Darum müsse man in diesem Jahr „leider absagen“, erfuhr Bamberg kurzfristig. Auch einige Militärtechnik war innerhalb der kurzen Organisationszeit nicht auf den Berg zu holen.