«Nationaler Stahlgipfel» Welche Zukunft hat die Stahlindustrie in Deutschland?

Im Vorfeld des Stahlgipfels verwies die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung auf eine im Sommer veröffentlichte Studie von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Mannheim. Demnach ist eine klimaneutrale Stahlproduktion in Deutschland unter bestimmten industriepolitischen Bedingungen international wettbewerbsfähig. Dafür notwendig sei unter anderem ein längerfristig gedeckelter Industriestrom- sowie Wasserstoffpreis. Auch müsse es eine staatliche Förderung von Investitionen in eine klimaneutrale Produktion geben, die an Standortzusagen geknüpft werde.

Welche Rolle spielt die Stahlindustrie in Deutschland?

Die Stahlindustrie spielt eine zentrale Rolle, weil für sehr viele Produkte Stahl benötigt wird. Dies gilt etwa für den Autobau, die Bauindustrie und den Maschinenbau. Aber auch Haushaltsgeräte kommen nicht ohne aus. Stahl ist nicht gleich Stahl: Die Firmen bieten mehr als 2.500 Stahlsorten an - etwa für Drähte, Bleche, Stangen, Rohre oder Schienen.

Etwa 80.000 Menschen sind direkt in der stahlerzeugenden Branche beschäftigt. Große Firmen sind etwa Thyssenkrupp Steel, Salzgitter, ArcelorMittal, Dillinger und Saarstahl. In der nächsten Stufe der Wertschöpfungskette arbeiten laut Branchenverband Wirtschaftsvereinigung Stahl rund vier Millionen Menschen in sogenannten stahlintensiven Branchen.