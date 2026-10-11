Am 2. Oktober wurde das Kulturhaus Unterbreizbach zum Ort für Begegnung und Diskussion. Im Mittelpunkt stand das partizipative Theaterstück „Nathan – Was macht uns menschlich?“ mit Beate Krist und Manuela Pirozzi vom 3D Theater aus Wiesbaden. Am Vormittag nahmen rund 120 Schüler der Klassenstufen 9 bis 12 mit ihren Lehrkräften teil. Sie kamen von der Staatlichen Regelschule am Ulsterberg in Räsa, der Regelschule Krayenburg in Tiefenort, der Werratalschule Heringen und dem Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium Vacha. Zur öffentlichen Abendveranstaltung kamen etwa 30 Interessierte.