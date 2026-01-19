Nathalie Armbruster über Oberhof: „Das ist schon eine coole Menge“

„Ich finde es natürlich schade, dass unser Heim-Weltcup in Schonach nicht stattfinden konnte, aber umso schöner, dass wir jetzt doch noch einen Heim-Weltcup hier in Oberhof haben. Ich bin sehr überrascht, wie viele Nordische Kombinationsbegeisterte Fans hier sind. Auch die Eröffnungsfeier war wirklich sehr, sehr wertschätzend. Mega cool, dass wir hier sein können. Wenn man sich mal die Weltcups in Norwegen anguckt: Da stehen dann fünf Hansele, was immer ein bisschen traurig ist. Hier, das ist schon eine coole Menge.“