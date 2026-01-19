Nach 16 Jahren ist der Weltcup der Nordischen Kombinierer am vergangenen Wochenende nach Oberhof zurückgekehrt. 2010 waren die Damen noch außen vor. 2026 machten sie mit. Eine von ihnen sorgte bei den deutschen Fans für die größte Begeisterung: Nathalie Armbruster vom SV-SZ Kniebis. Die Baden-Württembergerin schaffte es am Samstag und Sonntag (17./18. Januar) aufs Podest, sie wurde Zweite und Dritte. Wie hat der derzeit besten deutschen Kombiniererin (aktuell Vierte im Gesamtweltcup) Oberhof gefallen? Das antwortete sie am Rande des Springens im Kanzlersgrund:
Nathalie Armbruster über Oberhof „Das ist schon eine coole Menge“
Karsten Tischer 19.01.2026 - 13:39 Uhr