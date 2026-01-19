Nathalie Armbruster über Oberhof: „Das ist schon eine coole Menge“

 
Kombiniererin Nathalie Armbruster war beim Weltcup in Oberhof mit zwei Podestplätzen die mit Abstand erfolgreichste Deutsche am Rennsteig. Wie hat ihr die Premiere gefallen?

Liebe Grüße in die ganze Welt: Nathalie Armbruster im Auslauf der Schanzenanlage im Oberhofer Kanzlersgrund. Foto: Imago/Funke Foto Services

Nach 16 Jahren ist der Weltcup der Nordischen Kombinierer am vergangenen Wochenende nach Oberhof zurückgekehrt. 2010 waren die Damen noch außen vor. 2026 machten sie mit. Eine von ihnen sorgte bei den deutschen Fans für die größte Begeisterung: Nathalie Armbruster vom SV-SZ Kniebis. Die Baden-Württembergerin schaffte es am Samstag und Sonntag (17./18. Januar) aufs Podest, sie wurde Zweite und Dritte. Wie hat der derzeit besten deutschen Kombiniererin (aktuell Vierte im Gesamtweltcup) Oberhof gefallen? Das antwortete sie am Rande des Springens im Kanzlersgrund:

„Ich finde es natürlich schade, dass unser Heim-Weltcup in Schonach nicht stattfinden konnte, aber umso schöner, dass wir jetzt doch noch einen Heim-Weltcup hier in Oberhof haben. Ich bin sehr überrascht, wie viele Nordische Kombinationsbegeisterte Fans hier sind. Auch die Eröffnungsfeier war wirklich sehr, sehr wertschätzend. Mega cool, dass wir hier sein können. Wenn man sich mal die Weltcups in Norwegen anguckt: Da stehen dann fünf Hansele, was immer ein bisschen traurig ist. Hier, das ist schon eine coole Menge.“