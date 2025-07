NASA-Mission: Neuer Satellit verfolgt Bewegung der Erdoberfläche

Der Erdbeobachtungssatellit hob am späten Nachmittag (Ortszeit) an Bord einer indischen Trägerrakete im Weltraumbahnhof Satish Dhawan Space Centre an der Südostküste Indiens ab, wie Livebilder auf dem Youtube-Kanal der Nasa zeigten. Die Rakete habe den Satelliten erfolgreich in die beabsichtigte Umlaufbahn gebracht, sagte der Isro-Vorsitzende V. Narayanan.



Die NISAR genannte Mission ist für eine grundlegende Dauer von drei Jahren geplant. Von einer niedrigen Umlaufbahn in 747 Kilometern Höhe soll der Satellit zweimal alle zwölf Tage die Bewegungen der Erdoberfläche messen, sobald die 90-tägige Phase der Inbetriebnahme im All abgeschlossen ist. "Diese Art der regelmäßigen Beobachtung ermöglicht es uns, zu sehen, wie sich die Erdoberfläche über fast den gesamten Planeten hinweg bewegt", sagte die Nasa-Forscherin und NISAR-Anwendungsleiterin Cathleen Jones.