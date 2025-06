Mit Narrenstreichen kennt sich Michael Gohritz, Präsident des Ilmenauer Karnevalklubs (IKK), eigentlich aus. Doch als bloßen Scherz will er das, was mutmaßlich am Himmelfahrtstag passiert ist, nicht abtun. Unbekannte haben die erst kürzlich aufgestellte Infotafel am Ilmenauer Narrenwäldchen beschmiert. Mit schwarzer Farbe wurden Namen durchgestrichen – darunter die von Personen, die für die gepflanzten Bäume gespendet hatten.