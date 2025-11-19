Am 11.11. um 11.11 Uhr tanzte der ganze Landkreis Hildburghausen aus der Reihe. Kaum schlug die närrische Stunde, stürmten die Narren die Rathäuser und übernahmen vielerorts den Stadtschlüssel. Er ist das Symbol der Macht während der „Fünften Jahreszeit“. Gießübel, Themar, Heldburg, Streufdorf, Eisfeld, Hildburghausen: Kein Rathaus blieb verschont, kein Bürgermeister durfte seinen Schlüssel behalten.