Das muss man den jungen Eltern lassen: Die meisten geben alles, damit ihr Neugeborenes mit einem möglichst unverwechselbaren Namen ins Leben starten kann. Jedes Kind ist einzigartig – das darf auch gern schon der Name ausdrücken. 2025 kamen deshalb im Standesamtsbezirk Meiningen solche bemerkenswerten Fundstücke wie Aura, Garance, Leen, Liini, Luella, Manha, Miella, Olimpia, Quinn, Toam oder Zoya zum Einsatz. Fundstücke deshalb, weil die Eltern dem Standesamt tatsächlich einen Nachweis bringen müssen, dass es keine eigene Erfindung ist, sondern dass eine solche Person irgendwo schon mal existierte und sei es in einem Film oder Roman.