90 bunte Luftballons stiegen am Samstag im Stadtzentrum von Lauscha in den blauen Sommerhimmel. Die Aktion auf dem Hüttenplatz bildete den krönenden Abschluss des offiziellen Teils der Namensweihe. Seit 29 Jahren organisiert der Ortsverein Lauscha der Arbeiterwohlfahrt dieses Fest – eine nicht religiös gebundene, weltliche Begrüßungsfeier eines neugeborenen Kindes im Kreis von Familie, Freunden und Paten. Sieben Kinder aus Lauscha, Neuhaus, Cursdorf und Föritz standen in der festlich geschmückten Diele des Lauschaer Kulturhauses im Mittelpunkt: Lio-Milan, Lina-Marie Emelie, Shanaia, Valentina, Mathilda, Klara Marie und Lena Sophie.