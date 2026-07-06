Mit Arbeitshandschuhen, Gartenscheren, Grabgabeln und Ampferstechern ausgestattet rückten die Kinder und Jugendlichen der Naju-Gruppe (Naturschutzjugend) Ilm-Kreis der Vielblättrigen Staudenlupine am Kickelhahn zu Leibe. Im Rahmen ihrer letzten Gruppenstunde vor den Sommerferien unterstützten sie als erste „Wiesenhelden“ die Eindämmung der invasiven Pflanzenart und leisteten damit einen konkreten Beitrag zum Erhalt der artenreichen Bergwiesen im Unesco-Biosphärenreservat Thüringer Wald. Das teilt die Naturstiftung David mit.