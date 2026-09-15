Werner und sein Team seien kein Beratungsunternehmen, betonte der Professor. Ihr Ziel sei es, dass kleine und mittelständische Unternehmen am digitalen Wandel mitmachen können. Sie gäben jedoch keine Empfehlung ab, welche Anbieter oder Software sie nutzen sollten. "Aber ich glaube, mit unserer Unterstützung können sie bessere Entscheidungen treffen, welche Systeme sie kaufen möchten, oder mit wem sie zusammenarbeiten möchten."

Das Projekt wird Werner zufolge auch für die wissenschaftliche Forschung genutzt - etwa indem systematisch Daten erhoben und Anwendungsfälle beschrieben werden. Dadurch könnte künftig gegebenenfalls auch Input für die Technologieentwickler oder Anbieter gegeben werden.

Wie geht es weiter?

Seit 2023 wird das Projekt im Rahmen des Nucleus-Projekts, an dem auch die Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligt ist, aus Bundesmitteln gefördert sowie vom Land Thüringen kofinanziert. Laufzeit ist bis Ende 2027. Mit einigen Praxispartnern arbeiteten Werner und sein Team bereits zusammen, etwa einem kleinen Bahnhofsladen. Dort sind sie bisher mit der Technologie hingefahren - in Zukunft können Interessenten dafür nach Jena kommen.

Die Perspektive der Einkäufer - etwa mit Blick auf Fragen des Datenschutzes oder für weniger technikaffine Menschen - wurde im Rahmen des Projektes nicht betrachtet. Bislang war nur die Unternehmerseite involviert. Doch das soll sich ändern - geplant sind demnach Formate, bei denen auch Interessierte in das Reallabor kommen und die verschiedenen Technologien testen können.