Zur Bürgerfragestunde am Mittwochabend blieb Martin Truckenbrodt still. Doch am Donnerstag war der Seltendorfer wieder bei Stimme. Mit dem Absender eines ÖDP-Ortsvorsitzenden nahm er in einer Stellungnahme an die Redaktion den Beschluss des Gemeinderates Frankenblick aufs Korn, in welchem sich die Kommune ein Vorkaufsrecht auf mehrere Grund- beziehungsweise Flurstücke in Seltendorf einräumt. „Damit setzt die Gemeinde hoheitliche Rechte durch und schränkt so die Freiheiten der betroffenen privaten Grundstückseigentümer ein“, meint Truckenbrodt.
Nahversorgung Keine Lakaien eines Investors
Andreas Beer 28.03.2026 - 09:00 Uhr