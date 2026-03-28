Zur Bürgerfragestunde am Mittwochabend blieb Martin Truckenbrodt still. Doch am Donnerstag war der Seltendorfer wieder bei Stimme. Mit dem Absender eines ÖDP-Ortsvorsitzenden nahm er in einer Stellungnahme an die Redaktion den Beschluss des Gemeinderates Frankenblick aufs Korn, in welchem sich die Kommune ein Vorkaufsrecht auf mehrere Grund- beziehungsweise Flurstücke in Seltendorf einräumt. „Damit setzt die Gemeinde hoheitliche Rechte durch und schränkt so die Freiheiten der betroffenen privaten Grundstückseigentümer ein“, meint Truckenbrodt.