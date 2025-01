Erst keine, dann nur eine Linie durch den Tunnel

Am Wochenende 18. und 19. Januar soll außerdem nur eine S-Bahnlinie auf der Stammstrecke fahren. Grund seien "Abnahmetests", um das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof in Betrieb nehmen zu können. Außerdem werde für die zweite S-Bahn-Stammstrecke gebaut, die die störungsanfällige und vielbefahrene Route ab Mitte der 2030er-Jahre entlasten soll.