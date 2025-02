München (dpa/lby) - An S-Bahnhalten in der Münchner Innenstadt müssen Pendler und Ausflügler am Wochenende wieder länger auf den nächsten Zug warten. Am Samstag und Sonntag soll jeweils von 4.00 bis 16.00 Uhr nur eine einzige durchgehende S-Bahn-Linie auf der gesamten Stammstrecke zwischen Ostbahnhof und Pasing fahren, teilte die Bahn mit.