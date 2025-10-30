Nahverkehr: Verkehrsminister wollen mehr Geld für Infrastruktur

Straubing - Die Verkehrsminister der Länder wollen mehr Geld zur Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Die Länder fordern den Bund auf, einen größeren Anteil des Milliarden-Sondervermögens für die Verkehrsinfrastruktur vorzusehen, wie das Vorsitzland Bayern nach der Verkehrsministerkonferenz in Straubing mitteilte. Die Mittel sollten neben dem Bestandserhalt zudem auch für Neu- und Ausbauprojekte sowie die Digitalisierung genutzt werden. Sie müssten für zusätzliche Investitionen dienen und sollten überjährig bereitstehen.