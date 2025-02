München (dpa/lby) - Auf der S-Bahn-Stammstrecke durch die Münchner Innenstadt gibt es an den kommenden drei Wochenenden wieder Einschränkungen. Grund seien umfangreiche Abnahmetests für das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof, das im Juni in Betrieb gehen soll, teilte die Deutsche Bahn in München mit. Betroffen sind der 22. und 23. Februar, das Faschingswochenende am 1. und 2. März sowie der 8. und 9. März.