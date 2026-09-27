Berlin - Nimmt man eine Einzelfahrt von Zone M bis Zone 4 oder für die Ringe 1 und 2? Reicht das Ticket AB bis zum Flughafen, oder braucht es noch eins für C? Und wie viele Halte gelten eigentlich noch als günstige Kurzstrecke? Wenn es ums Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr geht, rätseln oft nicht nur Touristen, welcher Tarif wohl der richtige und günstigste ist - und steigen dann vielleicht nicht ein. Für Vielfahrer gibt es schon das Deutschlandticket, mit dem man sich darüber keine Gedanken machen muss. Die Verbraucherzentralen fordern jetzt auch ein einfaches Preismodell für alle, die nur ab und zu fahren.