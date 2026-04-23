München (dpa/lby) - In München soll demnächst ein automatisiert fahrender Linienbus durch die Straßen rollen. Derzeit wird das Fahrzeug noch auf einem Testgelände feinjustiert. Im Anschluss soll es - zunächst noch ohne Fahrgäste - im ganz normalen Straßenverkehr fahren, ab Herbst dann auch mit Passagieren, wie der Hersteller MAN Truck & Bus den Zeitplan des Pilotprojektes skizzierte. "Das Fahrzeug wird dabei unter anderem eigenständig lenken, Gas geben, bremsen und blinken", erläuterte MAN-Experte Michael Roth. "Ein Sicherheitsfahrer ist an Bord, um die Systeme zu überwachen."