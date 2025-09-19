Nahverkehr: Neue Preise ab 2026 – MVV wächst und erhöht Tarife

München (dpa/lby) - Wer in München mit S-Bahn oder U-Bahn fährt, muss sich bald auf so manchen höheren Ticketpreis einstellen. Die Gesellschafter des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes MVV beschlossen eine Fahrpreisanpassung von durchschnittlich 3,9 Prozent zum 1. Januar 2026. Eine Streifenkarte kostet bislang 17,80 Euro, ab Januar sind es 18,70 Euro. Der Preis für eine Einzelfahrkarte in der Zone M steigt um zehn Cent auf 4,20 Euro. Auch Monats- und Wochenkarten sowie Gruppen-Tageskarten werden teurer.