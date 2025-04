Mühldorf/Inn (dpa/lby) - Der Landkreis Mühldorf am Inn wird zum 1. Januar 2026 Teil des Münchner Verkehrsverbundes (MVV). Das hat der Kreistag beschlossen. Vom neuen Jahr an würden damit die Bedingungen des MVV in Bussen und Zügen im Kreis Mühldorf gelten, hieß es. Für die Fahrgäste soll es durch die Verbundtarife vor allem günstiger werden.