An der Spitze der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft (SNG) Suhl/Zella-Mehlis gibt es einen Wechsel: Marcel Will wird der neue Geschäftsführer der SNG und löst den bisherigen Chef Jens-Uwe Hilbert ab, der in den Ruhestand geht. Bislang ist Marcel Will Leiter der Bereiche Controlling und Planung und zudem für die Digitalisierung bei der SNG zuständig. Nun wechselt er an die Spitze des Unternehmens.