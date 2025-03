Nahverkehr in Ostthüringen: Besserer Nahverkehr - Modellprojekt startet 2026

Erfurt (dpa/th) - Ein einheitliches Ticket, abgestimmte Fahrpläne und eine engere Taktung im öffentlichen Nahverkehr: Thüringen will ab 2026 zunächst in den Kreisen Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt einen sogenannten integralen Taktfahrplan erproben. Für das einjährige Modellprojekt sei ein Knotenpunkt in Schwarza geplant, von dem dann alle Busse in die Ostthüringer Region ausschwärmen sollen, kündigte Infrastrukturminister Steffen Schütz (BSW) am Rande einer zweitägigen Mobilitätskonferenz in Erfurt an.